Bocce, a Serra de’ Conti e a Loreto

Oltre un centinaio di partecipanti al Trofeo Villa Honorata, giunto all’11esima edizione, disputato a Serra de Conti nella locale bocciofila presieduta da Francesco Fattori.

Trenta gli individualisti nella categoria A, 68 le coppie nella BCD. Nella A vittoria per Silvano Girolimini (Castelfidardo) che in finale supera con il punteggio di 12-4 Giuseppe Miloro (Fontenera). Terzo Cesare Carbonari (Oikos Fossombrone), quarto il padrone di casa Paolo Cicetti (Serra De’ Conti).

Nella gara a coppie BCD successo per Paolo Bellagamba-Giuseppe Fiorelli (Marotta) per 12-6 su Marino Gagliardini- Alessio Cioli (Cingoli). Terzo posto per i padroni di casa Giovanni Gattanella-Oliano Olivetti (Serra De’ Conti), quarti Mario Castiglioni-Graziano Pancotti (Arcevia).

Loreto. Secondo posto per la coppia Alessio Sampaolesi-Stefano Crucianelli (Loreto) nella gara per categoria BCD valida per il 24° trofeo Città di Potenza Picena. Alla Bocciofila Montesanto la coppia loretana - nella competizione che ha visto al via 96 coppie - è superata solo da Luigi Cardini-Giovanni Bonfigli (Sforzacosta) con il punteggio di 12-9.