"Bollicine", sul palco c’è Max Giusti: "Ecco le mie verità più scomode"

Smessi i panni del Marchese del Grillo, Max Giusti torna sul palcoscenico con lo spettacolo ‘Bollicine’, in scena questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia. L’evento fa parte della stagione proposta dal Comune e dall’Amat. ‘Bollicine’ perché, si legge nella presentazione, ‘da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico’.

All’apice della sua maturità, personale e professionale Max Giusti è ‘pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. E’ un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa’, dunque, con ‘le immancabili bollicine’.

Lo spettacolo si presenta come una sorta di flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che portera` il popolare attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realta` non e` mai esistita. Cinque anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita a ‘Bollicine’, un vero e proprio distillato di comicita` rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Come regalo per il pubblico non mancheranno le recenti parodie che Max Giusti ha realizzato per il web, e che sono gia` diventate un cult, facendo registrare milioni di visualizzazioni. Lo spettacolo è firmato da Max Giusti e Giuliano Rinaldi.

L’artista sul palco è affiancato dalla SuperMaxBand, composta da Fabio Di Cocco (pianoforte), Pino Soffredini (chitarre), Fabrizio Fasella (basso) e Daniele Natrella (batteria). Non per niente la musica svolge un ruolo fondamentale all’interno dello show, consentendo a Giusti divertenti ‘prestazioni canore’. La produzione è di Lea Production. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro la Fenice (0717930842 e 3351776042), nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e online sul sito vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Info: 0712072439 e amatmarche.net.