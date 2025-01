Borgo accogliente, Cupramontana tra i beneficiari

C’è anche Cupramontana tra i Comuni beneficiari del bando regionale ‘Borgo accogliente’. La città "Capitale del Verdicchio", infatti, si è vista riconoscere 215mila euro.

Ne ha dato notizia, due giorni fa, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili: "Un’importante occasione dalla Regione Marche per promuovere il turismo e l’attrattività del nostro territorio, puntando sulle sue peculiarità culturali e paesaggistiche. Il bando ‘Borgo accogliente’ corona il percorso che la Giunta Acquaroli ha messo in atto per valorizzare i nostri borghi, per salvaguardare quel patrimonio di identità, storia e bellezza che essi rappresentano – ha detto –. In questo modo, Cupramontana potrà avvalersi di un finanziamento di 215mila euro per il progetto ‘I Borghi del San Vicino: ospitalità, tradizione e buon vino’".

A queste parole hanno fatto eco quelle dei consiglieri cuprensi di Tradizione e Futuro, Clarice Orsi e Paolo Morici: "Il gruppo consiliare di ‘Tradizione e Futuro’ si era a suo tempo informato per verificare che l’amministrazione comunale avesse tenuto nella giusta considerazione il bando in questione – hanno aggiunto –. Dunque accoglie più che favorevolmente la buona notizia di opportunità che la Regione Marche offre al nostro territorio. Finalmente un bando andato a buon fine per Cupramontana".