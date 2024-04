Da Boston a Numana per la proposta di matrimonio sulla panchina dell’amore

Ancona, 19 aprile 2024 – Da Boston ad Ancona per una proposta mozzafiato a Numana. Sembra un film, ma questa è l’incredibile storia vera di due ragazzi che si amano. Lui, 26 anni, impiegato nel settore della finanza, lei, 24 anni, infermiera in una clinica oncologica. Entrambi di Boston, Massachusetts.

Drew Balestrieri e Sophia Connell si sono conosciuti al college, un po’ come in High School Musical, ma poi è finita con i fiori d’arancio per davvero. La data delle nozze è ancora da stabilire e non si sa se Drew e Sophia si sposeranno ad Ancona, ma certo è che le Marche non le scorderanno.

A riavvolgere il nastro della vicenda, è proprio Drew che si è inginocchiato davanti a Sophia per chiederle di sposarlo con la complicità della fotografa anconetana, Arianna Moroni (sue le foto che pubblichiamo). Il tutto nella splendida cornice di Numana, immortalata da Moroni, che ha curato lo shooting (in incognito) nei minimi dettagli. La fotografa ha retto il gioco a Drew, con cui si era accordata qualche giorno prima al telefono. Nei suoi scatti, i momenti più genuini di una favola a lieto fine: "Non è la prima volta che mi capita – dice lei – La volta scorsa fu sempre a Portonovo per una iniziativa simile".

Drew è sceso lungo lo stradello di Numana con tutti i parenti. Poi, il copione ha voluto che una bambina si rivolgesse alla fotografa, che fingeva di inquadrare il panorama. Quindi, alcuni scatti di famiglia, i più classici. Ma poco dopo, Drew si inginocchia davanti alla ‘panchina degli innamorati’. Quando proponiamo un’intervista (rigorosamente in inglese) a Drew, lui si mostra incredulo: "That’s incredible" (è incredibile, ndr).

Drew, come vi siete conosciuti lei e Sophia?

"Al college, sono più di tre anni che stiamo insieme".

Cosa c’entrano le Marche e l’Italia in tutto questo?

"La mamma di Sophia, Sara, è originaria di Civitanova Marche ed è andata negli Stati Uniti quando aveva 18 anni. Così, ha incontrato il padre di Sophia, Casey, e ha vissuto in Usa negli ultimi 38 anni, ma è sempre tornata a Civitanova. La sorella di Sophia, Julia, si trova a Firenze, studia là, e abbiamo pensato che fosse una bella idea fare un grande viaggio in Italia per riunire le nostre famiglie. C’erano anche i miei genitori, Drew e Kathy, insieme ai genitori di Sophia e al fratello Jack. A Numana, abbiamo portato anche mia nonna Grace, di 80 anni. Era la sua prima volta in aereo".

Prosegua…

"Il legame con le Marche è forte perché il prozio di Sophia, Rinaldo Ciaffaroni (90 anni), vive ancora a Porto Sant’Elpidio. Sophia e i suoi fratelli sono cresciuti visitando le Marche e hanno trascorso le loro estati nuotando nell’Adriatico. La mia ragazza ha sempre amato trascorrere del tempo a Numana e sua zia Laura ha suggerito che sarebbe stata una bella location".

E quindi?

"E quindi ho pensato che ‘la panchina degli innamorati’ di Numana fosse il posto migliore per sorprenderla con una proposta di matrimonio di fronte alla nostra famiglia, sia quella italiana sia quella americana. Ci è venuta l’idea di scattare una foto di famiglia perché non capita spesso di stare tutti assieme. E questo escamotage mi ha aiutato a nascondere l’idea della proposta. È stata una serata magica. È il mio primo viaggio qui, ma torneremo. Ci sentiamo davvero fortunati ad aver provato tutto ciò ed è incredibile essere intervistato da lei per questo".

Vi sposerete ad Ancona?

"Non lo sappiamo ancora, ma sicuramente vorremmo organizzare le nozze nelle Marche. Che adesso più che mai sono nel nostro cuore".