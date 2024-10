Bottolo e Gargiulo tra le poche note liete

Chinenyeze 5,5: sotto rete prova a reggere l’urto e quando è chiamato in causa difficilmente sbaglia. Chiude con 4 punti ed 1 muro, ma anche la consapevolezza che può fare di più.

Gargiulo 6: tra le poche note liete di giornata, per lui ci sono 9 punti e percentuali molto elevate in attacco (82%).

Loeppky 5,5: a corrente alternata, bene a muro (2) ma anche diversi errori specialmente in ricezione dove viene ‘puntato’ dagli avversari.

Balaso (L) 5,5: come il resto della squadra è ancora a caccia della condizione migliore, ma il suo apporto c’è sempre.

Boninfante 6: entra nelle rotazioni con il suo servizio, piazzando un ace ma anche tre errori.

Hossein 5,5: l’iraniano parte bene nel primo set, poi si perde e la sua efficacia scompare lentamente. Anche per lui c’è tanto lavoro da fare per trovare il giusto equilibrio.

Nikolov sv: non al meglio ed ancora in via di guarigione, entra in campo nel secondo set ma è ancora lontano dalla forma migliore.

Lagumdzija 5,5: giornata da dimenticare in attacco, chiude con appena tre punti e tanti errori contro il muro milanese.

Dirlic 6: l’ex di turno sente la sfida e riesce a fare il suo con 6 punti, provando inutilmente a scuotere la squadra nel tentativo di rimonta.

Bottolo 6: il migliore dei cucinieri che si affidano a lui nel momento di difficoltà. Colleziona 11 punti con un muro, risultando l’unico faro offensivo in una gara da dimenticare.

Tenorio sv: anche per lui spazio nelle rotazioni sul finire di gara, con l’errore al servizio finale che consegna il successo a Milano

All. Medei 5,5: c’è ancora tanto da lavorare per la sua Lube Civitanova, ma lo si sapeva. La squadra è a caccia dell’equilibrio giusto in attacco ed in ricezione, anche con Milano si sono viste diverse disattenzioni che dovranno essere corrette nel minor tempo possibile.