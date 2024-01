Brano pop con un po’ di elettronica. E’ uscito "Muschio" di Atarde

Nuovo singolo per il cantautore anconetano Atarde. Si intitola ‘Muschio’, e si può ascolatre in radio e su tutte le piattaforme digitali al link https://pezzidischi.lnk.to/muschio. Online c’è anche il videoclip (https://youtu.be/EnpstkZhsYw?si=sFdE0VRhLxfroLS9) diretto da Simone Coppola, Luca Giraudo e Filippo Scimone. ‘Muschio’ (Pezzi Dischi/Island Records) descrive quella sensazione di smarrimento e imbarazzo che scaturisce da un incontro casuale con una persona molto importante per noi che a causa di varie vicissitudini della vita non vediamo da molto tempo.

Un brano dalle sonorità pop leggere, ma che strizza l’occhio anche all’elettronica, riportando l’ascoltatore con la mente a un legame stretto ormai andato perduto, ma ancora capace di smuovere qualcosa dentro di noi.

"E’ una sensazione strana – commenta Atarde - una sorta di senso di colpa per non essermi fatto sentire prima. Parlo del disagio causato dalle poche parole forzate e di circostanza che ci scambiamo in quelle occasioni, in quei minimi frangenti di tempo". Il brano è prodotto da Marco Bergamini degli YuZu e scritto con il contributo di Enea Omicini (Enea) e Daniele Razzicchia (D’Amore). Atarde è lo pseudonimo di Leonardo Celsi, classe 2001, il quale si avvicina alla musica da piccolissimo grazie ai genitori, entrambi violinisti. Pubblica la prima cover su ‘Soundcloud’ nel 2020, a cui seguono alcune tracce scritte e prodotte da lui come "Cartelloni" e "Compton".

La prima uscita per un’etichetta discografica arriva a ottobre. E’ "loml", seguita da "Bulbi" co-prodotta insieme a Duffy. Nel 2022 Atarde è stato inserito nella lista dei 20 talenti italiani da seguire dalla piattaforma Vevo e ha pubblicato il suo ep di debutto "Difetti di forma". A gennaio 2023 l’ep si arricchisce di cinque nuovi brani e durante l’estate esce il singolo "Giornata tipo". Il 17 novembre è uscito un altro singolo, "Mi agito".