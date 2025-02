Caccia ai teppisti in centro: "Dietro questi gesti si nasconde un malessere. Noi vorremmo ascoltarli"

"Prima di parlare di vandalismo bisognerebbe capire se in realtà non sia un malessere di gioventù. A volte certi comportamenti nascondono altro e se non si conosce la malattia non si può dare una cura". Parla così Patrizia Santoncini, presidente del Ctp 1, il consiglio territoriale partecipato che ha preso il posto delle vecchie circoscrizioni, una realtà vicina ai cittadini e che dovrebbe servire da tramite per segnalare all’amministrazione comunale cosa va e cosa non va nel territorio. Alla presidente del Ctp 1, che si occupa della zona del centro, comprese le spine dei due corsi e quindi anche piazza Roma, piazza Stamira e vicolo Menicucci, dove sono avvenuti danneggiamenti di auto dei residenti da parte di un gruppo di ragazzini, non sono arrivate segnalazioni dirette dei cittadini.

"Abbiamo fatto anche delle assemblee di quartiere – spiega Santoncini – ma non è emerso questo, non così zonizzato. Devo dire però che le riunioni hanno riguardato la zona di Santo Stefano e poi un’altra è stata fatta per l’inquinamento con il professore Bonifazi. Piuttosto c’è un problema di parcheggi e di cantieri che portano via spazi per far parcheggiare i residenti. Quello è un problema molto sentito. Ragazzi che danno fastidio e fanno danneggiamenti no, non a me. Sul malessere giovanile però ci sarà un incontro venerdì, organizzato da Altra Idea di Città. Ripeto va capito perché si verifichino certi comportamenti, non possiamo dire che sono tutti delinquenti, va capita la causa, cosa li porta a fare certe cose altrimenti anche eventuali provvedimenti da prendere non sono all’altezza del problema". Il Carlino ha riportato ieri una situazione di degrado e vandali in centro, tra piazza Roma e piazza Stamira, segnalati da un residente che si è trovato l’automobile danneggiata. Nella zona ci sarebbero gruppi di ragazzini che bevono e fumano, spaccano, urinano in strada e si comportano come i padroni della città.

Il Comune ha promesso interventi. Assemblee per il centro non sono state fatte di recente, la concentrazione è stata più per i cantieri in corso. "Il Ctp deve promuovere la partecipazione cittadina – dice Santoncini – e i cittadini dovrebbero farsi sentire. E’ anche vero che non abbiamo una sede fisica a cui possono rivolgersi, recentemente una signora che aveva bisogno di contattarci è andata nella sede della ex prima circoscrizione, in via Cesare Battisti, che oggi è area del Ctp 2, e una funzionaria poi l’ha messa in contatto con me. Una mail a cui scrivere non c’è. Manca quindi la capacità di ascolto. Ci creano poi però non ci danno gli strumenti per fare quello che dobbiamo fare". L’ultima elezione dei Ctp è stata fatta nel 2019 e ci sono ancora in carica i consiglieri scegli allora.