Cacciatore trovato morto in strada con un fucile accanto: è malore

Ancona, 25 novembre 2024 – Una domenica nera per Senigallia ed il suo hinterland. Sabato notte si è consumata una tragedia a Trecastelli dove, nelle prime ore di ieri, un 30enne è stato trovato morto nella sua abitazione, dagli accertamenti effettuati dai carabinieri si è tolto la vita qualche ora prima sparandosi un colpo di pistola.

Nessun biglietto come spiegazione del gesto volontario che è stato confermato dai militari. Un gesto estremo che ha lasciato senza parole quanti lo conoscevano e che si sono stretti al dolore dei familiari.

Nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale Ieri, poco dopo le 16, l’eliambulanza intervenuta nella zona di Borgo Catena, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un 65enne senigalliese trovato esanime a terra, con a fianco il fucile.

Si tratta di un cacciatore che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto a causa di un malore. Nel suo corpo non sono stati trovati segni di morte violenta, l’uomo stava probabilmente camminando da solo quando improvvisamente ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte degli agenti che hanno effettuato i rilievi.