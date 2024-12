Calciomercato Ancona: interesse per Ameth Fall e arrivo di Nikita Bikovskis

La pista di Ameth Fall anticipata esattamente una settimana fa dal Resto del Carlino si rivela sempre più giusta, anche se da qui a vedere il giocatore in biancorosso ancora ce ne passa: il centravanti, infatti, è stato messo nella lista dei partenti dal Chieti e anche dall’Abruzzo rimbalza la conferma di un interessamento dell’Ancona.

Per il giocatore senegalese classe 1991, centravanti di 187 cm ex Sambenedettese e Porto d’Ascoli, in doppia cifra lo scorso anno con 11 gol a Chieti, e con numerosi campionati di serie C alle spalle, l’Ancona dovrebbe però superare la concorrenza dell’Aquila. Fall è un attaccante che ha già giocato anche al Rimini, dunque il ds Pietro Tamai lo conosce bene e lo stima e vorrebbe poterlo mettere a disposizione quanto prima di Massimo Gadda, anche se il taccuino del direttore contiene un altro paio di nomi interessanti, insieme a quello del senegalese.

Intanto come anticipato nell’edizione di ieri, il centrocampista lettone classe 2006 è giunto ieri ad Ancona per cominciare gli allenamenti con i dorici: si tratta di Nikita Bikovskis, nato a Riga ma cresciuto nelle file del Como, del Lugano e della Varesina.

Arriva in prestito dal Francavilla e va a rinforzare il pacchetto di under a centrocampo, con caratteristiche diverse da quelli già usciti – Pangrazi in prestito ai Portuali e Mazzoni al Matelica – come pure quelli in uscita, e cioè Savor (che è stato svincolato e dovrebbe approdare a L’Aquila) e probabilmente anche Dama.

Quanto ad Antonio Varriale, l’attaccante esterno reduce da un’operazione al ginocchio, si sta allenando con l’Ancona da oltre un mese e ormai prende costantemente parte alle partitelle dei biancorossi, così come a tutto il resto dell’allenamento: dovrebbe essere proprio lui la seconda punta che cerca l’Ancona per rinforzare il reparto offensivo. Napoletano classe 1999, lo scorso anno prima dell’infortunio giocava proprio con il Ravenna di Gadda, dieci reti con il Forlì nella stagione precedente.

Una punta capace di attaccare la profondità, veloce, generoso con i compagni: sono queste le caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare in passato e che potrebbe mettere presto a disposizione dell’Ancona.

La squadra ieri ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima a Castelfidardo: allenamento nel pomeriggio al Dorico, così come stamattina. Nel pomeriggio odierno, invece, è in programma l’allenamento al Del Conero. Il menù settimanale prevede allenamento al Dorico anche domattina, venerdì e sabato allo stadio di Passo Varano.

Per domenica il Castelfidardo ha indetto la giornata biancoverde, con biglietti a 15 euro per tutti: i posti disponibili per gli anconetani dovrebbero essere 270, acquistabili solo in prevendita.