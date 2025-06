Cambio in Consiglio per il Pd. Edoardo Carboni subentra a Foresi: "Onorato di sedere al suo posto"

"Sono molto emozionato, ma allo stesso tempo voglioso di mettermi a disposizione dei cittadini, del consiglio, del partito e del gruppo consiliare. Desidero ringraziare tutti coloro che mi stanno mandando attestati di stima e tutti coloro che circa due anni fa mi hanno dato fiducia. Adesso al lavoro". Sarà Edoardo Carboni quindi a occupare il seggio lasciato vacante dal’ex assessore della giunta Mancinelli Stefano Foresi, costretto a dare le dimissioni per motivi di salute. La rinuncia di Diego Franzoni, che alle Comunali di due anni fa aveva preso poche preferenze in più, lancia il giovane studente e allenatore di basket anconetano all’interno del gruppo consiliare Pd di Ancona: "Subentrare a un amministratore come Stefano (Foresi, ndr), personaggio insostituibile, mi carica di ulteriore responsabilità. Cercherò di fare del mio meglio, mettendoci l’impegno necessario per tutelare le istanze degli anconetani – commenta Edoardo Carboni, 23 anni – Sport, cultura e istruzione sono gli ambiti che mi stanno molto a cuore, perché l’uno è funzionale agli altri due, e viceversa. Sono sfere che devono abbracciarsi, portatrici di benefici reciproci, senza dimenticare l’ascolto verso i bisogni dei più giovani. Sono pronto a documentarmi e a studiare per mettermi a disposizione ogni volta che ce ne sarà bisogno".

Il Gruppo Dem di Ancona è pronto ad accogliere il giovane consigliere tra gli scranni di Palazzo del Popolo. Carboni si aggiungerà alla capogruppo Susanna Dini e poi a Mirella Giangiacomi, Andrea Vecchi, Federica Fiordelmondo, Giacomo Petrelli e Angelo Tomassetti: "Sono lieta che Edoardo Carboni siederà nel banco che è stato del nostro Stefano Foresi, in Consiglio Comunale – afferma la segretaria del Pd di Ancona, Federica Fiordelmondo – Carboni è anche segretario comunale dei Giovani Democratici. Durante la campagna elettorale del 2023, si è distinto per un connubio di grinta e umiltà che mi hanno colpito. Rappresenta un altro buon investimento per il Partito Democratico, come è accaduto per Giacomo Petrelli. La nostra azione politica, tuttavia, non si svolge solo in Consiglio comunale: si struttura prima di tutto nel partito e con il partito. Diego Franzoni, che sta svolgendo un eccellente lavoro come Capogruppo a Monsano, potrà darci supporto come dirigente del Pd di Ancona".

Ha parlato anche la capogruppo Dem, Susanna Dini: "Comprendo la scelta di Diego e la rispetto. Franzoni avrebbe sicuramente portato in Consiglio il suo importante bagaglio di esperienza. D’altra parte sono contenta che, al posto di Stefano Foresi, che approfitto per salutare e ringraziare da parte di tutto il Gruppo, entri un giovane volenteroso e appassionato come Edoardo. Insieme, continueremo a lavorare, come sempre, per la nostra città".