Camerano inarrestabile, Chiaravalle conquista le final 8

CHIARAVALLE

36

CAMERANO

19

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani 3, Cuello 4, Costantini 3, Rivera Ventura 6, Mamet 3, Faig 6, Ricci, Cipolloni 5, Manfredi 1, Mariniello 3, Aquili 1, Belogi, Pellonara 1, Aliko, Felet. All. Fradi.

CAMERANO: Toppa, Forconi 1, Ciattaglia 2, Velieri 3, Bronzini 1, Francelli, Baldascini 6, Battaglini 1, Bilò 4, Battisti, Macrone, Carletti, Cristalli 1. All. Badialetti.

Arbitri: Merisi - Pepe

CHIARAVALLE

La Publiesse non sbaglia l’esordio nella fase a orologio dominando il derby casalingo contro Camerano. La squadra di Fradi quasi doppia, nel punteggio, la formazione gialloblu. Le locali partono col piede giusto firmando subito un break di sei punti mettendo così una serie ipoteca alla vittoria del match. Un paio di errori in attacco fanno respirare Camerano che riesce a segnare i primi due gol, ma successivamente le chiaravallesi non sbagliano un colpo con gol a ripetizione di Costantini, Cuello, Rivera, Ventura e Faig, oltre alle parate di Felet e Ricci in una partita dove la difesa delle padrone di casa è da applausi.