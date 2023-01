Campagna per salvare api e farfalle

Parte in città la campagna per salvare gli insetti impollinatori, tra cui api e farfalle e anche le erbe spontanee.

È l’argomento al centro del dibattito organizzato per domani (ore 17) a palazzo dei Convegni dal Comune di Jesi insieme e Wwf, Fai e la Riserva Ripa Bianca.

"Più del 40% degli insetti impollinatori – spiegano gli organizzatori - sono a rischio di estinzione a livello globale, in particolare api, sirfidi e farfalle. Eppure quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore dipendono dall’impollinazione animale da parte non solo di api domestiche e selvatiche, ma anche vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli ed altri vertebrati. Parlare di impollinatori significa quindi parlare di biodiversità, di erbe selvatiche spontanee fondamentali per la loro presenza, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e agrobiodiversità, cambiamenti climatici, inquinamento, ecosistemi, monitoraggio ambientale".

Il convegno, dal provocatorio titolo "A proposito di insetti ed erbacce" è organizzato "per sensibilizzare la comunità di Jesi e della Vallesina su tale emergenza e divulgare la azioni concrete da realizzare per la loro salvaguardia".

L’assessore all’ambiente Alessandro Tesei illustrerà le prime attività del Comune per un verde pubblico amico delle biodiversità e anche degli impollinatori. SaràDiretta web sulla pagina Facebook della Riserva Ripa Bianca.