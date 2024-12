"Campo difficile, sfida equilibrata". E’ pronto a debuttare Tenkorang

La Vigor lancia la sfida alla sua bestia nera: il Fossombrone. L’umore in casa rossoblu è sicuramente migliorato rispetto a qualche settimana fa: il ritorno al successo, il rientro in gruppo di alcuni infortunati come Tomba e Mori e l’innesto della nuova punta: Tenkorang.

Un attaccante che non ha le stesse caratteristiche di Alonzi e neppure di Pesaresi, ma si rivelerà molto utile nei disegni tattici di Clementi.

"James è un profilo che mi piace e ci soddisfa, ha caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti della Vigor, ma ci può offrire soluzioni tattiche molto interessanti, una imprevedibilità che può rivelarsi decisamente utile per scardinare le difese avversarie, è un attaccante difficile da marcare ed ha nel proprio bagaglio tecnico soluzioni balistiche da non sottovalutare - dice Clementi -. È un ragazzo che cerca riscatto, che ha voglia di mettersi in luce, sono sicuro che troveremo un giocatore motivato ed altrettanto prezioso".

Il Fossombrone è sempre un brutto cliente per la Vigor e Clementi non ne fa certo un mistero.

"È un campo difficile, i nostri risultati al Bonci, in questi ultimi anni, lo dimostrano - dice l’allenatore della Vigor -. Il Fossombrone è una squadra molto quadrata, ben allenata, che in questa stagione è partita fortissimo: sono solidi in fase difensiva e prolifici in attacco. Probabilmente sono reduci da un periodo poco brillante, ma nulla toglie al valore del gruppo ed al lavoro di Fucili. In casa non sfigurano mai, mi aspetto però una sfida equilibrata e corretta, come è sempre stato".

Cosa farà Clementi? Sicuramente impiegherà Tenkorang, ma l’ex Fano ha pochissimi allenamenti alle spalle e deve ancora comprendere tutte le dinamiche di gioco, quindi non è escluso che possa subentrare. In questo caso, vista la concomitante assenza di capitan Pesaresi, il tecnico potrebbe optare per un attacco composto da Ferrara e Kone, con D’Errico leggermente arretrato.

Poche novità negli altri reparti: Fernandez e Mancini sembrano gli indiziati più papabili per occupare le fasce, mentre al centro agiranno ancora Rotondo e Magi Galluzzi, visto che Tomba è appena rientrato, ma non ancora pronto per sostenere un match dal primo minuto.

A centrocampo agiranno sia Gonzalez sia De Angelis, in corsa per un posto destinato ad un under Subissati, più volte provato da Clementi nel corso della sessione di giovedì, e Idaro, meno probabile invece Di Sabatino.

Nicolò Scocchera