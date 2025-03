Cancro e cure col prof Scaltriti

Il professor Maurizio Scaltriti presenta il suo "Non se ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani". L’appuntamento, patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche, dal Comune di Osimo e da Asso, è previsto oggi alle 18 nella sala Mosca al Cantinone di Osimo. Dall’ottobre 2020 il dottore guida il Dipartimento di Medicina Traslazionale della Ricerca e Sviluppo Oncologica di AstraZeneca. "Un’occasione importante per approfondire le conoscenze sulla patologia con una figura d’eccellenza, pioniere della medicina traslazionale in oncologia", dice il presidente del Consiglio regionale Dino Latini.