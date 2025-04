Candidati a confronto con cittadini e categorie economiche: c’è Staffolani

Sono tante le richieste che i cittadini e le associazioni di categoria pongono ai candidati a sindaco. Anche per questo Cna di zona Sud di Ancona ha organizzato incontri con i candidati. Dopo il primo appuntamento con l’ex primo cittadino Francesco Pirani, la seconda tappa vedrà protagonista Michela Staffolani (FdI e Rinasci Osimo), che incontrerà imprenditori e cittadini domani alle 21.15 al centro commerciale di via Einaudi. Il 15 maggio sarà la volta della candidata del centrosinistra Michela Glorio.

"Questi incontri rappresentano un’occasione per analizzare i programmi dei candidati e confrontarli con le nostre proposte – spiega Andrea Cantori, segretario della Cna di zona Sud –. Entriamo nel merito delle questioni e i partecipanti possono farsi un’idea chiara delle azioni che ciascun candidato intende mettere in campo in caso di elezione. Il confronto con Staffolani toccherà i temi legati al rischio idrogeologico e alla regolamentazione locale, ma si parlerà anche di sicurezza urbana. Abbiamo riscontrato, nei primi incontri, una grande attenzione da parte dei candidati su questo fronte. Un’attenzione che riteniamo positiva, purché non esasperata: gli strumenti per una gestione efficace della città ci sono, vanno rafforzati tenendo conto delle risorse disponibili e delle vere priorità".

Tra queste, secondo la Cna, spiccano la manutenzione ordinaria, definita urgente, e il sostegno concreto a cittadini e imprese. "Iniziative come gli incentivi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza – conclude Cantori – vanno nella giusta direzione".