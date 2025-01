‘Candlelight’ alla Mole: omaggio a Ludovico Einaudi

Nuovo appuntamento con i concerti ‘Candlelight’ all’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Oggi (ore 19.30) torna il pianista Roberto Franca per rendere omaggio a Ludovico Einaudi. Il programma (provvisorio) della serata prevede l’esecuzione di alcuni dei brani più noti del compositore e pianista, ovvero ‘I giorni’, ‘Le onde’, ‘Primavera’, ‘Elegy for the arctic’, ‘In un’altra vita’, ‘Nuvole bianche’, ‘Una mattina’, Divenire’, ‘Fly’. I concerti a lume di candela sono un’esperienza musicale e multi-sensoriale che continua ad affascinare il pubblico. Basti dire che ancora una volta i posti migliori dell’auditorium (zona A e zona B) sono già esauriti; restano a disposizione quelli della zona C (costo 27 euro). Da ricordare che le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio del concerto, e non sono consentiti ritardi.