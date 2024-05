Cani in spiaggia anche nel periodo estivo

Senigallia sempre più città dog friendly, dal 1 giugno i cani potrebbero tornare in spiaggia. La decisione è arrivata ieri durante la seduta della II Commissione permanente, ma per essere esecutiva dovrà venire approvata durante la prossima seduta del consiglio comunale. Il regolamento attuale non consente l’accesso ai cani in spiaggia dal 1 maggio al 30 settembre, salvo nei due stabilimenti balneari adibiti, uno a Marzocca e uno a Cesano, dove gli amici a quattro zampe possono scorazzare e fare anche il bagno. Una battaglia che gli operatori balneari, molti dei quali si sono attrezzati per far accedere cani, ma anche gatti o pappagalli negli appositi trasportini, senza farli girare liberamente negli spazi comuni.

Gli animali possono attualmente restare solo sotto l’ombrellone del proprietario. "Si tratta di una nuova apertura che consentirà a Senigallia di aprirsi come una delle prime spiagge in Italia ad avere anche spiagge libere con accesso ai cani anche durante la stagione balneare, cambiando così l’offerta turistica della città di Senigallia" spiega Elena Campagnolo, assessore al Porto e al Verde. Se in consiglio comunale ci sarà l’approvazione, il cambiamento arriverà già il primo giugno: i cani potranno quindi accedere a due tratti di arenile, uno a Marzocca, l’altro a Cesano, dalle sei alle otto e dalle 19 alle 21. I proprietari potranno transitare con i loro amici a quattro zampe, ma verranno controllati dagli ausiliari. I cani che accederanno alla spiaggia dovranno essere dotati di microchip e libretto, un modo per far scorazzare, non nelle ore calde, ma usufruendo comunque della spiaggia, gli amici a quattro zampe.

Un progetto che era nell’aria già da qualche tempo e che la Giunta Olivetti è riuscita a portare a termine, pena l’approvazione in consiglio comunale, che dovrebbe arrivare senza difficoltà. Un’offerta sempre più diversificata quella della spiaggia di velluto dove gli chalet potranno restare aperti fino alle 23, mentre la somministrazione di cibo e bevande dovrà essere interrotta alle 21,30, salvo nelle deroghe di cui alcune già fissate dall’Amministrazione, mentre altre, 27 in totale, potranno essere utilizzate dagli operatori balneari ma solo dopo aver effettuata una richiesta. Il campionato europeo quindi potrà essere seguito dalla spiaggia, dove, come in passato, in gran parte degli stabilimenti saranno allestiti dei maxi schermi.