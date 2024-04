Cannabis shop abusivo scoperto in via Serafini dalla polizia locale

Un cannabis shop abusivo con tanto di distributore automatico scatta l’ordinanza di "chiusura immediata" da parte del Comune. A fare un sopralluogo in via Serafini, il comando di polizia Locale: gli agenti hanno verificato come alle 17,15 era in funzione "l’esercizio di vendita per mezzo di distributore automatico in apposito locale ad esso adibito, in modo esclusivo" si legge nell’ordinanza. E "non era stata presentata ai competenti uffici comunali la necessaria comunicazione per lo svolgimento dell’esercizio di vicinato".