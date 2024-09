Canoisti in difficoltà: cinque in salvo grazie all’intervento della Croce rossa

Ci sono stati altri soccorsi, piuttosto difficoltosi, ieri mattina alle Due Sorelle di Sirolo. Gli operatori Opsa, operatori polivalenti di salvataggio in acqua, del Comitato della Croce Rossa di Ancona hanno effettuato cinque operazioni di recupero di canoisti davanti alla meravigliosa spiaggia sirolese. I canoisti, turisti provenienti dal nord Italia, si trovavano in difficoltà a causa del mare agitato con onde alte fino a due metri. Le loro canoe si erano rovesciate facendoli rimanere bloccati sulla spiaggia. Non avevano possibilità di andare avanti o tornare indietro. Una volta giunti sul posto, l’Opsa li ha caricati tutti a bordo e riportati a terra al porticciolo numanese. Una brutta avventura per quei vacanzieri che però fortunatamente non hanno riportato lesioni o conseguenze tali da richiedere l’ospedalizzazione. La spiaggia, a causa del tempo incerto, era semideserta ieri mattina e da soli i canoisti hanno chiamato aiuto. Arrivato prontamente come spesso è accaduto durante questa calda estate. Diversi infatti sono stati gli interventi, soprattutto per cadute e malori dovuti al caldo. Nessuno ha avuto gravi conseguenze in zona ma ogni soccorso è terminato con il trasporto urgente al nosocomio regionale di Torrette.