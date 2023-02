"Canti anconetani" grazie a Gianluca Gioia e Francesco Bufarini

Al Circolo Operaio Cacciatori di Ancona oggi (ore 18) arriva l’appuntamento con i ‘Canti anconetani’.

Per gli amanti del passato della città il circolo offre un vero e proprio salto nel passato. Gianluca Gioia e Francesco Bufarini, appassionati di canti popolari marchigiani, in anni di ricerche da memorie dirette di nostri concittadini, sono riusciti a ricostruire in parte il patrimonio musicale popolare della citta e del suo porto.

Si intoneranno tra le altre canzoni come ‘Ancona Ancona’, ‘El portuloto’, ‘La cochia de Padeló’ e ‘Giú pel vicolo de Schiavoni’. Seguirà un aperitivo per chi vorrà rimanere.