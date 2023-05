Caos e arresto alla Coop Prima ruba poi aggredisce guardia giurata e direttore

Ruba della merce dentro un supermercato, altera diversi prodotti e una volta scoperto aggredisce una guardia giurata e si dà alla fuga. La polizia dorica ha fermato e arrestato per tentata rapina un uomo di 25 anni di origini somale, irregolare sul territorio nazionale. Sul 25enne pendeva anche un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso un mese fa dal questore di Milano. Il fatto è successo giovedì pomeriggio poco prima delle 17 alla Coop di via Giordano Bruno. I dipendenti del supermercato che occupa la piazzetta collegata anche a corso Carlo Alberto, avevano segnalato la presenza di un uomo di origini straniere intento a rubare della merce. Il soggetto, colto in flagranza dalla guardia giurata in servizio presso l’esercizio commerciale, l’ha aggredita per poi darsi alla fuga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra volanti intervenuti sul posto, l’uomo di origini somale, irregolare sul territorio italiano, era in palese stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’abuso di alcool. Il 25enne del Corno d’Africa aveva sottratto, danneggiato e cercato di asportare diversa merce esposta nel supermercato, salvo poi ingaggiare una colluttazione con la guardia giurata e con il direttore della Coop che avevano tentato di trattenerlo. Il giovane si è mostrato subito aggressivo e minaccioso anche con gli agenti rivolgendo loro parole ingiuriose all’indirizzo di tutti, anche una volta portato in questura.

Al termine delle formalità di rito in cittadino somalo è stato arrestato per tentata rapina, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche per non aver ottemperato l’ordine del questore di Milano di lasciare il Paese, ordine emesso lo scorso 26 aprile. Per tutto questo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura.

Sempre giovedì pomeriggio, più o meno alla stessa ora, un altro equipaggio delle Volanti ha proceduto al controllo di due soggetti, rispettivamente un italiano di circa 60 anni e un cittadino cubano di 32 anni, che con aria sospetta e nervosa si aggiravano in piazza d’Armi. I due uomini, successivamente identificati, sono risultati entrambi gravati da precedenti in materia di stupefacenti, per cui i poliziotti hanno proceduto a ispezionare il bagaglio del sessantenne. Accertamento che ha dato esito positivo visto che è stata trovata sostanza stupefacente nel portafogli dell’italiano, di tipo marjuana e del peso di circa 2,55 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro e per il soggetto è scattata la segnalazione.