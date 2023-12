Capodanno in piazza, no a vetro e petardi

Capodanno in piazza, doppia ordinanza per una notte all’insegna della sicurezza. Con la prima ordinanza il sindaco Daniela Ghergo ha ordinato sia per oggi che per domani il divieto di utilizzare "petardi, mortaretti, botti e prodotti pirotecnici in genere" su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti sui luoghi pubblici. Con una seconda ordinanza poi è stato disposto, dalle 16 di oggi alle 8 di domani in tutta la parte centrale di Fabriano ricompresa all’interno della circonvallazione viaria (viale Moccia, viale Zonghi, viale Scala, Piazzale XX Settembre e i viali Serafini, IV Novembre, XXIV Maggio) il divieto di usare il vetro. In particolare si vieta "ai titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati e ad eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione, di vendere per asporto bevande in contenitori in vetro; di somministrare (anche in aree esterne autorizzate) bevande in contenitori in vetro, fatto salvo il solo caso in cui la somministrazione avvenga all’interno dei locali". Il divieto è anche per tutti i cittadini di "detenere, ovvero abbandonare, contenitori in vetro di qualsiasi genere". Per oggi è stata disposta la chiusura del Loggiato San Francesco, del chiostro del Teatro Gentile ed il Palazzo del Podestà. Per il countdown in centro è stato stabilito che in Piazza del Comune (normalmente già chiusa al traffico) dalle 18 di oggi e fino al termine dell’evento in programma sia previsto un dispositivo a garanzia della sicurezza – curato dall’organizzazione dell’evento – con veicoli a chiusura degli accessi veicolari, debitamente presidiati per poterli spostare in caso di necessità" si legge nell’ordinanza. Oggi si inizierà alle 16 con il Capodanno dei bambini a cura di "Fabriano in Centro" lungo il Corso per poi proseguire dalle 22 con i dj in piazza dove sono attese diverse migliaia di persone, dopo le 3mila dell’anno scorso. Previsto street food e a mezzanotte brindisi. Ospite della serata Rudeejay, uno dei dj più apprezzati in Italia, producer e conduttore radiofonico. Si comincerà con i giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8 B2B Phase e poi dj Pato. Voce della serata Alessandro Vignoli. Associazione Gold Eventi invita tutti a partecipare al contest sul profilo Instagram @goldeventifabriano. Domani inizio d’anno con la Marcia della Pace promossa da Azione Cattolica e Sconfiniamo con ritrovo alle 18.30 in piazza del Comune.

Sara Ferreri