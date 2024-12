Capodanno in piazza Pertini: budget in aumento per Natalie Imbruglia e sicurezza

Capodanno in piazza Pertini in salita, budget aumentato per lo show di Natalie Imbruglia e per le misure di sicurezza aggiuntive. Lievita il bilancio dello show di San Silvestro e la cifra complessiva potrebbe raggiungere, se non addirittura superare, quota 150mila euro. Una cosa è certa, i 99mila euro, Iva e ospitalità a 12 persone del suo gruppo/staff incluse, per la popstar australiana, ma poi c’è tutto il resto: "Per ora la cifra che posso confermare è quella relativa al cachet dell’artista principale _ ha detto l’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio, in replica a un’interrogazione del consigliere Dem Giacomo Petrelli _. Resta da stabilire l’ammontare del service per il concerto e quello relativo agli oneri di sicurezza che non sono ancora stati fissati definitivamente". Eliantonio fa riferimento alle prescrizioni emerse l’altro ieri durante la seduta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dal nuovo prefetto, Maurizio Valiante. A meno di due settimane dalla serata-evento in piazza Pertini ci sono una serie di procedure da sistemare e che verranno esaminate nel corso di un Comitato straordinario fissato per venerdì 27 dicembre. Sembra che il prefetto Valiante abbia imposto di creare una Commissione provinciale di pubblico spettacolo ad hoc, come di solito avviene per le discoteche in particolare (vedi caso Lanterna Azzurra), per uno spettacolo di una singola serata. Una decisione che, se confermata, creerebbe un aggravio di lavoro per gli enti coinvolti, dal Comune ai vigili del fuoco e così via. Il nuovo inquilino di Palazzo del Governo non vuole correre rischi e per questo ha imposto altre misure di sicurezza che ovviamente andranno a gravare sul bilancio comunale, facendo lievitare il budget. Tutte le misure da adottare come conditio sine qua non verranno poi valutate in un sopralluogo dell’ultima ora proprio la mattina del 31 dicembre, a poche ore dallo show. Eliantonio ha anche risposto a un’interrogazione di Susanna Dini (Partito Democratico) sulla mancata organizzazione di eventi natalizi in corso Amendola: "Uno ci sarà _ ha puntualizzato l’assessore con la delega agli eventi _, il Christmas Parade, domenica prossima. Noi pianifichiamo le iniziative con le associazioni di categoria e lì quest’anno è mancato questo accordo. È venuta meno un’interlocuzione interna, diverse attività commerciali sono cambiate, diverse sono quelle nuove. La nostra azione non vuole essere assistenziale, ma imprenditoriale, speriamo si possa tornare a collaborare per le prossime iniziative". A Eliantonio ha risposto la Dini: "Qualcosa di più la potevate fare, visto che i commercianti di corso Amendola tra Covid e lavori dei marciapiedi negli ultimi anni sono stati particolarmente vessati".