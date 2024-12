Capodanno in piazza: stop a contenitori in vetro e botti

Anche il Comune di Jesi si allinea a quelli del circondario. E in effetti, ieri, dopo il parere favorevole della Prefettura di Ancona, è stata predisposta un’ordinanza con la quale "viene disposto il divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro o contenitori di bevande in alluminio nel centro storico durante la notte di San Silvestro". Con lo stesso provvedimento, l’amministrazione ha ricordato che nella serata odierna "i pubblici esercizi del centro potranno procedere alla somministrazione o alla vendita in contenitori di carta o plastica".

Contestualmente dal Municipio hanno ricordato che il regolamento di Polizia urbana dispone il divieto tassativo "di far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone".

L’auspicio finale: "Si confida nel buon senso dei cittadini, in particolare prestando attenzione alla presenza di minori. Si ricorda altresì che scoppi e rumori violenti generano traumi negli animali da affezione".

Il Veglione di Jesi prevedrà, a partire dalle 22.30 in piazza Federico II, il concerto della Rino Gaetano Band, sul palco assieme alla voce di Grazia Tiberi.