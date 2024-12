Capodanno, la piazza diventa una discoteca. E arriva lo stop per i botti fino allla Befana

L’ultimo dell’anno a Fabriano si scende tutti in piazza. La notte di Capodanno, organizzata dall’Avis Fabriano in collaborazione con il Comune, si svolgerà in piazza del Comune dalle 22 alle 2 del primo giorno del 2025. La serata sarà animata dal format musicale "Super90" che farà rivivere i grandi successi degli anni Novanta, trasformando la piazza in una suggestiva pista da ballo. Lo spettacolo sarà arricchito da giochi di luci dinamici per un’esperienza visiva unica. Durante l’evento saranno condivisi messaggi di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue, promuovendo i valori di solidarietà e impegno sociale.

L’intero evento, gratuito e accessibile a tutti, rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un invito a iniziare il nuovo anno con un impegno concreto per la comunità. L’Avis Fabriano, attraverso questa iniziativa, vuole ricordare che anche un piccolo gesto, come donare il sangue, può avere un impatto enorme. Ogni donazione è un atto di altruismo che rafforza il tessuto sociale e dà speranza a chi ne ha bisogno.

Rafforzate per l’occasione le misure di sicurezza ed è già in vigore l’ordinanza anti botti, petardi e fuochi d’artificio. E’ attiva fino al 6 gennaio. "Non usare botti, petardi e fuochi di artificio è segno di civiltà e di rispetto: delle persone e del loro riposo, degli anziani e dei bambini, e degli animali e di salvaguardia dell’incolumità propria e altrui – comunicano dall’Amministrazione comunale -. Fino all’Epifania è vietato usarli su tutto il territorio comunale. Il divieto si applica su tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati con possibili ricadute su aree pubbliche. Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto dell’ordinanza. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente".

L’assessore alla Bellezza Maura Nataloni ha detto: "Non abbiamo voluto disattendere le aspettative ma nel difficile momento attuale intendiamo anche rafforzare i valori di solidarietà e trasmettere messaggi positivi creando occasioni di incontro e condivisione. Grazie alla collaborazione con le realtà del territorio, i giovani e le scuole, siamo riusciti a costruire un calendario molto ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età".