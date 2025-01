Capodanno, una festa di speranza per il futuro

La città ha dato il benvenuto al 2025 trasformando Piazza del Comune in un grande spazio di festa, dove giovani, famiglie e cittadini di ogni età si sono riuniti per celebrare il nuovo anno - circa 3000 persone - come non accadeva da anni. La giornata ha preso il via nel pomeriggio con il Capodanno dei Bambini, un evento curato da Tiro e Molla, per poi proseguire con la serata musicale: dai successi degli anni ’90 al ritmo del tour ’Notti Indie’, con giovani artisti locali.

Il sindaco, Daniela Ghergo, ha voluto lanciare un messaggio di speranza per il nuovo anno: "Auguriamo di poterlo vivere con lo stesso entusiasmo e la stessa gioia che avete voi questa sera. Questo deve essere un anno bellissimo per voi, per le vostre famiglie e soprattutto per la nostra città".

Il presidente dell’Avis, Sebastiano Paglialunga, ha sottolineato il valore del Centro Trasfusionale di Fabriano e il ruolo fondamentale della solidarietà: "Il nostro programma punta a far crescere questa realtà, che è tra le più importanti dell’entroterra tra Macerata e Ancona. Un ringraziamento speciale va anche alle associazioni sportive con cui collaboriamo tutto l’anno".

L’assessore alla Cultura, Maura Nataloni, ha descritto l’atmosfera unica della serata: "Una piazza bellissima, superba, meravigliosa, ancora più bella perché ci sono tanti giovani. Non poteva esserci una cornice migliore per festeggiare il Capodanno".

Presente anche il presidente della Consulta dello Sport, Roberta Mancini, che ha voluto condividere un pensiero sulla sinergia tra sport, cultura e partecipazione comunitaria, elementi fondamentali per la crescita della città. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Avis, organizzatrice della serata, all’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica, che ha collaborato alla manifestazione, valorizzando un prodotto d’eccellenza del territorio.

La serata si è svolta in totale tranquillità, senza incidenti, grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Unendo tradizione, modernità e solidarietà, Fabriano ha dimostrato come la sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese possa generare valore per tutta la comunità. Il 2025 inizia così con energia, fiducia e una piazza che si conferma simbolo di vitalità e partecipazione.