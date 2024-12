Carabinieri, il generale Iacobelli in visita al comando regionale

Il generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, comandante interregionale Carabinieri ‘Podgora’, in visita ieri mattina al Comando della Legione Carabinieri delle Marche presso la Caserma Burocchi di Ancona. Ad accompagnarlo il generale di brigata Nicola Conforti, comandante della Legione. Iacobelli ha tenuto un briefing operativo con gli ufficiali e i comandanti provinciali per un’analisi del contesto geografico e socioeconomico e un approfondimento sulle tematiche negli ambiti dell’ordine e della sicurezza pubblica maggiormente avvertite dalle popolazioni. Dunque ha espresso apprezzamento per gli interventi di prevenzione e repressione dei reati, nonché per la capacità di rendersi interpreti dei più alti valori dell’Arma: primo fra tutti, la vicinanza al cittadino. Poi il comandante Iacobelli ha intrattenuto incontri con autorità giudiziarie, istituzionali e religiose, per un primo incontro conoscitivo – si è insediato recentemente – ma anche per rinnovare l’impegno dei carabinieri. Al termine dell’incontro con i militari, il Comandante Interregionale ha fatto visita alle autorità del Capoluogo, intrattenendosi a colloquio con il Presidente della Corte d’Appello, con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con il Procuratore della Repubblica, con il Presidente della Regione, con il Prefetto e con il Vescovo.