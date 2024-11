Carabinieri in azione. Sballo di Halloween tra denunce e arresti

Halloween, giro di vite dei carabinieri per il ponte di Ognissanti: raffica di segnalazioni e denunce per droga. Controlli, bilancio pauroso. È stato un ponte che non sarà dimenticato quello che hanno trascorso i sette giovani che sono stati pizzicati nell’Anconetano con hashish e marijuana addosso. Oltre quaranta i militari dell’Arma in campo per contrastare gli abusi di stupefacenti nel lungo weekend di festa. Pattuglie praticamente ovunque, con posti di bocco in entrata e in uscita dalla città.

Nella notte del primo novembre, i carabinieri del Comando provinciale i Ancona hanno sorpreso, in pieno centro, un 18enne bengalese, già noto per avere precedenti specifici, che aveva con sé ben cinque involucri con 10 grammi di fumo (cioè hashish). Secondo quanto trapela, è verosimile che il quantitativo di droga fosse destinato alla vendita nella piazza anconetana per lo sballo di Halloween. Poche ore dopo, altri sei uomini sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori: hanno tutti tra i 20 e i 30 anni. Anche loro, avevano con sé varie dosi di erba e di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e verrà sottoposto nei prossimi giorni a mirati accertamenti quantitativi e qualitativi presso il Lass, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto operativo dei carabinieri di via della Montagnola.

I servizi sul territorio hanno previsto su tutto il territorio della provincia posti di controllo stradale: sette gli automobilisti sorpresi alla guida sotto effetto di alcool o droghe. Parliamo di Ancona, Senigallia, Jesi, Loreto e Staffolo. I fermati avevano tassi alcolemici anche cinque volte superiori al consentito. Guai seri per un 35enne cubano, stanato in centro: non aveva mai conseguito la patente ed era al volante visibilmente ubriaco. Un altro automobilista, positivo all’alcoltest, aveva invece la patente revocata per analoghe condotte e dai controlli incrociati è risultato recidivo. A Staffolo, un guidatore sotto effetto di droga ha rifiutato gli accertamenti e si è guadagnato una denuncia e il ritiro della patente. A Jesi, un 20enne – alquanto alterato – ha dato in escandescenze in un bar dopo aver assunto delle sostanze. Poi, si è scagliato contro i carabinieri dell’Aliquota radiomobile intervenuti per calmare gli animi. I militari l’hanno immobilizzato, ma sono rimasti feriti nella colluttazione. Il giovane è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A Genga, due 20enni fabrianesi (uno già noto) sono stati sgamati mentre fumavano hashish: segnalati. A Castelfidardo, un altro 20enne è stato trovato con l’hashish per uso personale. Le attività sono state orientate in particolare al contrasto del traffico illecito e dell’assunzione di droghe, in ragione dell’atteso incremento del consumo ragionevolmente connesso alla movida del ponte festivo.

Nicolò Moricci