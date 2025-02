Carnevale e Furini:: "Pronti a dare tutto"

Non sarà una vittoria, ma il punto conquistato all’"Angelini" di Chieti ha lo stesso sapore per i tifosi della Vigor. Un pari che ai teatini va un po’ stretto, tanta sofferenza e un gol arrivato nei minuti finali grazie a un graffio balistico del solito Gonzalez. Eppure va bene così e chissà che questa non possa essere davvero la svolta.

L’obiettivo è ritrovare serenità, la vittoria, che manca ormai da settimane, ed iniziare a pianificare il futuro. La società è intervenuta con decisione sul mercato, andando a rinfoltire un centrocampo che sembrava ormai in panne. Lo ha fatto con l’innesto di 2 profili dalle ottime referenze: l’under Edoardo Furini, che mister Antonioli ha lanciato nella mischia alla prima occasione utile, ed Antonio Carnevale, una vecchia conoscenza della Vigor visto che il ds Moroni lo aveva già corteggiato in passato. Per tutti ha inizio una nuova avventura, ed il pareggio di Chieti è un primo incoraggiante passo in avanti.

"Ho voluto fortemente la Vigor, una realtà che ho avuto modo di apprezzare da avversario negli anni precedenti – dice Antonio Carnevale -. In tanti mi hanno parlato bene dell’ambiente senigalliese ed avevano ragione, le prime impressioni sono ottime. È un ambiente tranquillo, serio e stimolante, sono molto carico, spero di lasciare il segno. Purtroppo manca la vittoria da un po’, ma non allarmiamoci, la classifica si guarda alla fine".

Sulla stessa lunghezza d’onda Furini che aggiunge: "Condivido il pensiero di Antonio, siamo stati accolti molto bene sin dal primo giorno. Era importante per me partire con il piede giusto, questa è la mia prima esperienza lontano da casa. Per quanto riguarda il campionato: la squadra ha vissuto una fase un po’ particolare, ma dobbiamo pensare al presente. Il duro lavoro è l’unico modo che conosco per superare le crisi e le fasi complicate. Alla fine solo il rettangolo verde emette il verdetto definitivo, le chiacchiere lasciamole fuori, contano fino ad un certo punto".

L’arrivo di Carnevale e Furini è stato accolto come una manna dal cielo dal popolo rossoblu che nelle ultime settimane ha criticato pesantemente la squadra ed in particolar modo il centrocampo, soprattutto dopo la sconfitta nel derby contro l’Ancona.

"Gli stimoli sono indispensabili per uno sportivo, a prescindere dal rendimento dei compagni – conclude Carnevale -. Siamo qui per dare una mano ai tifosi, alla società e ad un gruppo che ritengo validissimo".

Nicolò Scocchera