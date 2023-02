Carnevalò, ecco un concorso per la maschera più bella

Carnevale anconetano, sarà un’edizione speciale dopo gli anni di stop a causa della pandemia. Ancona in Maschera: tutta la città sarà protagonista della sua festa. Anche i cittadini di tutte le età, in gruppi mascherati o con maschere singole, potranno sfilare lungo corso Garibaldi e partecipare a un concorso a premi per la maschera più bella. È una delle novità del carnevale, che torna nel cuore della città domenica 19 febbraio, dopo tre anni, con una nuova formula che unirà lo spettacolo al coinvolgimento delle persone. Lo spettacolo avrà inizio alle 15,30 di fronte al Teatro delle Muse da dove partirà la sfilata che arriverà fino a piazza Cavour, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Il programma, ancora in corso di definizione nei suoi dettagli, prevede poi alle 17 uno spettacolo di magia: sul palco che sarà allestito in piazza Cavour si esibirà Andrea Paris con ApPARIS ScomPARIS, uno show di magia e comicità che coinvolgerà anche il pubblico. Prestidigitazione, mentalismo e comicità si susseguiranno nel suo Magic Comedy Show: palline, corde, carte, pensieri, colori e ironia animeranno lo spettacolo. La festa si concluderà al tramonto con l’emozionante spettacolo delle fontane danzanti alle 18. Alla sfilata parteciperanno, insieme con le maschere dei bambini e delle persone di tutte le età, anche Mao Branca Street Band, Accademia Danze ‘800, Sbandieratori San Floriano, Gruppo majorette, ZonaMusica, Associazione Fantasia Sogno e Realtà, Sasselles Show Fantasy Parade trampoli, farfalle show, Scuola Primaria Faiani, Dolci creazioni di Ancona Regno di Camelot, Istituto Vanvitelli Stracca – Hippie, ArtLine, il Gruppo costumi ‘700, e la Banda di Torrette, che farà da apripista alle maschere in concorso. Al concorso possono partecipare maschere singole o di gruppo, i partecipanti si dovranno registrare entro e non oltre le ore 12 del 18 febbraio sul sito del Comune di Ancona, nella sezione notizie in evidenza, a partire da oggi.