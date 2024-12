Cartoline d’amore in mostra al Museo della Città

Ha preso il via la mostra "Baci di carta, cartoline rosa del primo Novecento", realizzata da Maria Grazia Salonna e Claudio Bruschi, con l’organizzazione dell’Unitre di Ancona e il patrocinio del Comune. Baci di Carta mette in mostra una selezione significativa della copiosa corrispondenza di cartoline fotografiche rosa o d’amore, che due innamorati si sono spediti dal 1911 al 1917, anno del loro matrimonio. L’allestimento è stato curato da Maria Grazia Salonna, docente Unitre, e dallo storico Claudio Bruschi. Il supporto video-musicale è stato prodotto da Saverio de Cesare, vicepresidente Unitre. "Si tratta – spiegano gli organizzatori – di una corrispondenza basata su sentimenti sani, che non si lasciano scalfire dal periodo turbolento, che la coppia è costretta a superare, e che mostra la tenacia che i giovani sapevano dimostrare per superare i disagi che incontravano. L’iniziativa è destinata in particolare proprio ai giovani e giovanissimi, che spesso vivono i propri sentimenti con disorientamento e insicurezza, dovuti senz’altro alla loro età, ma anche al periodo di grandi trasformazioni che stiamo vivendo".

Le cartoline saranno esposte allo Spazio Presente fino al 15 dicembre. La mostra è visitabile nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.