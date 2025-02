Casa a fuoco, scatta la solidarietà per la famiglia

L’incendio ha reso inagibile la loro casa sirolese e adesso quella famiglia ha bisogno di aiuto. Lo fanno sapere "Le fate del cuore", associazione di mamme di Osimo nata per aiutare persone ma soprattutto bambini e famiglie che stanno passando un momento critico. In quell’abitazione interessata dal rogo abita una famiglia con due bambini piccoli che hanno bisogno di vestiti, asciugamani, coperte e lenzuola: "Non hanno lavatrice e asciugatrice, servirebbero già lavati. Chiunque possa darci una mano ne saremmo grati", dicono dall’associazione che si è messa in moto subito.

Erano circa le 15 di venerdì scorso quando una squadra dei pompieri si è fermata a San Lorenzo perché un appartamento al primo piano di un casolare stava prendendo fuoco. Supportati dal personale dalla Centrale di Ancona con autobotte e autoscala, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali anneriti dall’incendio. Fortunatamente al momento del rogo non c’era nessuno all’interno. L’unità immobiliare coinvolta e quella sottostante sono state dichiarate non fruibili. Sul posto è arrivato anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio. Hanno lavorato diverse ore per la messa in sicurezza dello stabile in pietra.

L’intervento è stato tempestivo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. La zona è circondata da alberi e case e si trova appunto in pieno parco del Conero. Tanta è stata la paura da parte dei residenti che si sono accorti del fumo nero che usciva dall’appartamento in una delle zone più belle della perla del Conero. La "famiglia delle Fate" è in costante crescita dopo che è stata inaugurata la sede in centro a Osimo, in via San Francesco, in un locale che è stato donato da un volontario.

"Siamo noi che vogliamo andare dalle famiglie per portare loro ciò di cui necessitano – dicono -. Tra le tante iniziative, abbiamo raggiunto una famiglia di Osimo che ci ha fatto richiesta di essere aiutata perché ha una bambina piccola di quattro anni con una situazione un po’ difficile, infatti quella ragazza ci è rimasta tanto nel cuore. Altre richieste ci arrivano anche da Castelfidardo, Loreto e Ancona. Siamo attivi nei confronti dei senzatetto e andiamo ad aiutare i nuclei familiari nelle case famiglie. Siamo state al reparto Oncologico dell’ospedale Salesi per consegnare tanti doni ai bambini affetti da malattie tumorali. Cerchiamo di essere un po’ dappertutto insomma per aiutare il prossimo. Stanno nascendo delle collaborazioni e se ci riusciremo saremo presto attivi anche nella campagna a contrasto del bullismo. Grazie ai volontari e al Comune di Osimo che crede molto in noi".

Silvia Santini