Casa Albergo, stop agli ingressi: conti in rosso

Conti Asp in rosso e stop agli ingressi alla casa Albergo, l’opposizione organizza un’assemblea pubblica. "Il prossimo consiglio comunale che dovrebbe tenersi il 31 agosto – evidenzia Lorenzo Armezzani, per Fabriano Progressista - affronterà di nuovo la questione della Asp Vittorio Emanuele II dopo che nella seduta dello scorso 16 luglio, chiesta dalla minoranza, sono state affrontate questioni contabili e amministrative, senza che uscisse un chiaro indirizzo al consiglio di amministrazione dell’azienda. Noi abbiamo già depositato le nostre proposte di indirizzo articolate in obiettivi per la casa di riposo e obiettivi strategici di medio e lungo termine. E ora intendiamo confrontarci con la cittadinanza, i sindacati, le associazioni e i volontari che operano con la terza età per valutare insieme quali proposte portare in consiglio comunale. Per questo, martedì prossimoalle 18,30 al Dopolavoro ferroviario, si terrà un’assemblea aperta a tutte e tutti sull’azienda pubblica e sui servizi per la terza età. La proposta principale – aggiunge Armezzani - muove dalle difficoltà di gestione della casa di riposo, meglio nota a Fabriano come casa Albergo (dove oggi sono 12 gli ospiti su una capienza di 47, ndr) per progettarne un potenziamento in punto unico di accesso per tutti i servizi rivolti alla popolazione anziana: non solo residenzialità, ma anche servizi di consulenza, luogo di coordinamento per le associazioni e i volontari, servizi professionali di personale per l’assistenza familiare domiciliari e visite specialistiche. Ma soprattutto si vuole ragionare sull’opportunità di rimettere la struttura di via Saffi all’interno di un reticolo di relazioni con la città attraverso luoghi di incontro, attività culturali e spazi aggregativi. Con questo incontro – concludono da Fabriano Progressista - intendiamo rafforzare un metodo di lavoro che parta dalle persone, dalle loro domande per costruire proposte operative concrete".

La giunta Ghergo, come atto di indirizzo, nelle scorse settimane, ha disposto di non accettare altri ingressi alla casa Albergo di via Saffi e collocare in altre strutture del territorio gli attuali ospiti. Per l’Amministrazione comunale "l’andamento economico-finanziario dell’Asp rileva una situazione critica con un rosso di circa 600 mila euro. Il rendiconto 2022, dai dati presentati da parte del Cda evidenzia, infatti, un risultato di amministrazione negativo, pari a 156.168 euro che comporterà l’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Un totale residui passivi pari a 574.377 euro di cui circa 96mila saldati nei primi mesi del corrente anno, collegati a debiti pregressi, nei confronti della cooperativa che svolge assistenza nelle strutture dell’Asp".