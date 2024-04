Case di riposo, rincari rette: fino a 76 euro al giorno

Rincari post Covid nelle residenze protette per anziani. Tra il 2022 e il 2024 gli aumenti hanno riguardato 20 residenze su 45 di quelle convenzionate con Ast Ancona. In 28 residenze, la retta supera i 45 euro giorno, in 18: 50 euro; in 5 i 60 euro. Si arriva a superare i 76 euro al giorno". L’allarme è del Gruppo Solidarietà che raccoglie le preoccupazioni dei familiari. In totale sono 1.950 i posti in provincia di Ancona. "Nelle residenze protette – spiegano dal gruppo Solidarietà - la retta è determinata da una quota fissa (33 euro) e da una quota aggiuntiva per prestazioni che dovrebbero essere espressamente richieste dagli utenti. Tali prestazioni possono riguardare il comfort alberghiero (ad esempio richiesta di camera singola) o altri interventi. Tra questi la convenzione prevede la possibilità che siano a carico degli utenti anche prestazioni di tipo sanitario o sociosanitario. Nel primo caso gli oneri dovrebbero gravare interamente sul servizio sanitario, nel secondo dovrebbero essere per una quota parte. Si tratta di prestazioni aggiuntive a quelle previste per i posti convenzionati per la quale la Regione Marche attraverso l’Ast paga una quota giornaliera, da gennaio 2023, di 37,70 euro al giorno o 50,63 (nel caso di persone con demenza). La tariffa complessiva è data dunque dalla quota sanitaria del posto convenzionato più la quota a carico dell’utente. Sono 37 le residenze su 45 le quali prevedono oneri aggiuntivi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie. La quota più alta (che si aggiunge ai 33 euro di retta base) aggiuntiva – rimarcano - è dell’Asp Grimani Buttari (residenza Rose): 43,24. In totale quindi: 76,24 euro giorno. La più bassa di 1,58 euro sarebbe della RP Benincasa di Ancona. L’aumento più consistente sarebbe della Fondazione Verri Bernabucci di Belvedere Ostrense con un passaggio da 11,50 del 2022 a 32.75 del 2024. Villa Leandra di Serra de Conti nel 2024 avrebbe diminuito la retta giornaliera di un euro. Questo al netto – precisano dal gruppo Solidarietà - di nostri errori nel lavoro di estrapolazione dei dati. La normativa regionale vigente stabilisce che le prestazioni aggiuntive non devono superare il 50% della quota base. 33+16.50: 49.50 euro. Norma che la regione Marche non ha mai fatto rispettare. E’ necessario – concludono - che il tema dell’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti e alle persone con demenza venga affrontato senza ulteriori irresponsabili ritardi. La questione delle rette è uno dei problemi, non certo il minore da affrontare".

Sara Ferreri