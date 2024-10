Castelferretti, la rinascita anche negli eventi

La rinascita della Castelferretti alluvionata passa anche dalle iniziative finalizzate per raccogliere fondi a favore della gente della frazione. E così, dopo i provvedimenti richiesti dall’amministrazione alle società erogatrici di forniture di servizi, come le sospensioni del pagamento delle utenze (acqua e luce), piuttosto che le agevolazioni per mutui e prestiti per 12 mesi d’intesa con gli istituti bancari, per arrivare al blocco della Tari da dicembre a giugno (congelate la seconda e terza rata in automatico per chi ha presentato il dossier dei danni), ecco un pieno di eventi per favorire la ripartenza della frazione. Si parte domenica con un concerto della band ‘La sera dei miracoli’, organizzato dal Rotary Club Falconara in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è alle 17 al PalaLiuti di via Montale. Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato sarà destinato alla comunità per i danni dovuti alla piena di acqua e fango. Danni che, a queste latitudini, superano i 15 milioni di euro tra pubblico (2,5) e privato (13). C’è poi grande attesa per la ‘Festa di Halloween’, che ogni anno richiama in paese tantissimi bambini e ragazzi con le loro famiglie. Per questa edizione l’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con New Event, assumerà un significato speciale dopo gli eventi meteorologici avversi dello scorso 19 settembre. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 15.30 nelle piazze della Libertà e Albertelli. Grandi e piccini potranno immergersi in un’atmosfera a tema con tante attrazioni. Tra queste, il cimitero da brividi, dove il mistero e l’avventura attendono i più coraggiosi con sorprese terrificanti. I partecipanti potranno poi trasformarsi in creature horror grazie ai truccatori specializzati, mentre il mago Zeppola regalerà momenti di magia e divertimento.

Non mancheranno il mercatino stregato, il tunnel della paura, il banco dei dolciumi e la tana degli scorpioni. Il personale della biblioteca ha inoltre in serbo letture ‘spaventose’ e a completare l’offerta saranno i laboratori che coinvolgeranno tutti in attività originali. Il momento clou della festa sarà la tanto amata gara delle zucche: i partecipanti potranno mostrare la loro creatività e i premi verranno assegnati alle tre zucche più spaventose. Le famiglie potranno portare le loro creazioni dalle 15 alle 17, in tempo per la premiazione. I tre sostanziosi premi sono offerti dall’amministrazione. Sullo sfondo il Natale e le iniziative che animeranno Castelferretti dall’8 dicembre all’Epifania. E che sia un Natale di rinascita vera.

Giacomo Giampieri