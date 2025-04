Portuali retrocessi in Promozione, dimissioni del ds Belli

Il miracolo non c’è stato. I Portuali dopo una stagione salutano l’Eccellenza. Il pareggio di domenica a Urbania (a segno Guzzini) e la mancata vittoria del Fabriano Cerreto sul campo del Mariner hanno condannato i dorici alla retrocessione in Promozione. A fine partita sono arrivate le dimissioni del ds Andrea Belli. "I miei ’famosi’ 3 anni sono passati e si chiude il mio ciclo - scrive nel post social il dirigente -. Ci affacciavamo su una categoria poco conosciuta per noi e gli errori sono stati tanti. Molti sono miei e me ne assumo le responsabilità. Chiedo scusa a tutti. Alla ricerca di nuovi stimoli? Non lo so. Non lo so perché stavolta è dura. Lascio i Portuali, la società più organizzata in cui sono stato, la più bella".

L’Osimana invece ha finito come aveva iniziato, in trasferta, il campionato: con una sconfitta, a Montegranaro (4-1, gol di Bambozzi) l’ennesima, in una partita senza obiettivi per entrambi, ma che ha certificato il cammino mediocre dei giallorossi lontano dal Diana, finiti ko ben nove volte. L’unica magra consolazione di una stagione deludente (mancata la finale di Coppa e per il terzo anno di fila sono stati solo sfiorati i playoff) la vittoria nella classifica dei bomber di Lorenzo Alessandroni, per la seconda stagione di fila (13 reti). "Venivamo da una lunga pausa e non è mai facile riprendere il filo del discorso – la spiegazione di mister Labriola –. Abbiamo dato spazio a diversi giovani e a chi ha trovato meno spazio. Dispiace per il passivo così netto però il risultato non va a intaccare quello che hanno fatto i ragazzi durante la stagione. Peccato perché volevamo chiudere in maniera diversa ma non ho niente da rimproverare".

Chiude con una sconfitta ‘indolore’ anche il Fabriano Cerreto che cade al Ciarrocchi di San Benedetto del Tronto contro l’Atletico Mariner. A nulla è valso il gol del provvisorio pareggio di Stortini. Esulta il Mariner che andrà a giocare il playout contro il Monturano, in casa. "Le motivazioni maggiori le aveva il Mariner e alla fine hanno fatto la differenza - ammette mister Gastone Mariotti -. Sono contento per il gol di Stortini che è il capitano ed è di Fabriano, dispiace per l’espulsione di Carnevali, forse un po’ affrettata che ci ha scombussolato i piani. Mi dispiace per la sconfitta, perché terminare con una sconfitta non è mai bello". Anche se l’obiettivo di inizio stagione dei cartai, la salvezza, è stato centrato.

Sarà spareggio invece tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese per stabilire chi salirà direttamente in D. Domenica, a Senigallia, ore 16:30.