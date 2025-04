Si prendono a morsi sulle mani dopo la lite sui pasti alla Caritas

Si sono presi a morsi sulle mani per assicurarsi il pasto durante la distribuzione. Una guerra tra poveri quella scoppiata l’altra notte in via Berti, nei pressi del punto Caritas dove vengono distribuiti i viveri alle persone meno abbienti che si trovano in città. Per dividere i due contendenti africani è dovuto intervenire il personale della casa d’accoglienza. Poi sono arrivati anche i sanitari della Croce Gialla di Ancona Due persone, entrambe straniere, hanno avuto un alterco presumibilmente legato all’ordine di accesso alla distribuzione dei pasti. Durante la lite, uno dei due avrebbe morso l’altro a una mano, provocandogli una ferita a un dito. Sul posto era presente anche una volante della questura. L’uomo è stato trasportato a Torrette. Il secondo intervento nella notte da parte della Croce Gialla si è verificato in Piazza Roma dove un uomo di 27 anni, di origine straniera, ha raccontato di essere stato aggredito da ignoti per motivi al momento non chiari. Il giovane ha riportato contusioni al volto e al torace dopo essere stato colpito con dei pugni. È stato trasportato all’ospedale di Torrette per le cure del caso.

L’uomo ha raccontato alle forze dell’ordine che hanno proceduto con l’identificazione, di essere stato avvicinato da un gruppo di persone. Con ogni probabilità il litigio è maturato nell’ambito di screzi tra sbandati che durante le ore notturne popolano il centro alla ricerca di qualcosa bere. Lo straniero all’arrivo dei soccorritori era molto dolorante. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. La polizia ha avviato accertamenti per verificare la veridicità della ricostruzione fornita dall’uomo.