Castelfidardo, a rischio la settimana dello sport: "Il sindaco si attivi"

La minoranza consiliare di Castelfidardo si compatta a sostegno della Settimana dello sport. Dopo la lettera aperta alla cittadinanza resa pubblica dal Circolo Acli Crocette per denunciare la mancata erogazione da parte del Comune del contributo stanziato per l’organizzazione dell’evento dell’anno 2024, i consiglieri comunali Marco Cingolani (Fratelli d’Italia), Stefano Defendi (Pd-Bic), Tersilio Marotta (Solidarietà Popolare), Maurizio Scattolini e Gabriella Turchetti (Fare bene) hanno presentato una mozione per chiedere un formale impegno al Sindaco. "Quanto sta succedendo è una cosa grave oltre che spiacevole, invece di incoraggiare iniziative che aggregano centinaia di giovani, l’Amministrazione ha dimostrato chiusura e incapacità di dialogare con le associazioni del territorio e rischia di far saltare uno degli eventi più partecipati dell’estate".