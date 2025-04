Castelfidardo ad Avezzano per la salvezza: sfida decisiva per i biancoverdi

Domani l’opportunità per i fidardensi di prendersi la salvezza. Per il turno pre-pasquale i biancoverdi scenderanno ad Avezzano. "Ci aspetta un’altra partita fondamentale. Sicuramente ce la metteremo tutta, giocandoci le nostre armi migliori" attacca il centrocampista dei fidardensi, Alessandro Miotto, classe 1998. Il Castelfidardo proverà a sorpassare di nuovo in classifica l’Avezzano. Al Mancini per Fabbri e compagni, contro Fc Roma City, è arrivato solo un punto, non riuscendo a sfruttare una grossa opportunità davanti ai propri tifosi. Confermati però i cinque punti di vantaggio sulla zona playout quando alla fine della stagione regolare mancano tre partite. Due in trasferta e una in casa per il Castelfidardo. La prima lontano dal proprio campo domani, ad Avezzano. "La matematica non ci dice ancora che siamo salvi, quindi dobbiamo pensare all’Avezzano per provare a fare risultato - prosegue Miotto -. Contro il Roma City abbiamo fatto una buona prestazione, magari non brillante come al solito, però di fronte abbiamo trovato una squadra messa bene in campo, rognosa. Penso che sia stato un buon punto". Secondo pareggio consecutivo senza reti per la formazione biancoverde. Per un Castelfidardo che tre giorni fa non si è presentato al completo visto che non c’era Braconi squalificato. "Abbiamo comunque provato a vincere, cercando di creare il più possibile, ma loro hanno sempre chiuso bene. Alla fine abbiamo avuto un paio di occasioni, l’ultima con Ausili, ma non siamo riusciti a fare gol". Ieri la ripresa degli allenamenti. Domani Braconi, in Abruzzo, tornerà a disposizione di mister Giuliodori.

Intanto la società comunica che per la partita di Avezzano, in programma domani, non sarà attiva la vendita dei biglietti in loco. I tagliandi saranno acquistabili solo in prevendita, a 10 euro più prevendita, nel canale online GO2 (www.go2.it). Prevendita è attiva fino alle ore 19 di oggi.