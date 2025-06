Castelfidardo, è a rischio la nona edizione della Settimana dello Sport: colpa di un’assicurazione

La nona edizione della Settimana dello Sport rischia di non esserci quest’anno a Castelfidardo. "E’ un evento pensato e organizzato da un gruppo di giovani fidardensi del Circolo Acli Crocette con spirito di servizio e amore per la propria comunità – dicono gli organizzatori -. Nella scorsa edizione avevamo inserito all’interno del programma la ’Conero Throwdown’, evento organizzato autonomamente dalla società Asd Garage 015. Il Comune aveva messo a disposizione lo stadio ’Mancini’ ma senza predisporre alcun atto formale di concessione dell’impianto. Al termine della manifestazione, il manto erboso dello stadio ha subito un danneggiamento. Il Comune, soltanto due giorni dopo la conclusione della manifestazione, invece di rivolgersi all’effettivo organizzatore dell’evento, ha indirizzato una richiesta danni di oltre 15mila euro più Iva al Circolo. Un fatto emerso con chiarezza è che né il Comune né l’Asd avevano stipulato una polizza assicurativa per l’evento. Solo grazie all’intervento del Circolo, che ha provveduto in extremis a far affiliare Garage alla rete associativa Acli, è stato possibile attivare una copertura assicurativa. Ad oggi però siamo ancora in attesa di sapere se tale assicurazione coprirà il danno. Il contributo di cinquemila euro poi previsto e stanziato nel bilancio comunale per la Settimana non è mai stato erogato". E così l’iniziativa rischia di non svolgersi.