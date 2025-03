Castelfidardo, impegno tosto a Notaresco e senza Nanapere

Una domenica di riposo dal campionato per il Castelfidardo. Prima dei fuochi d’artificio finali che attende il girone F di D nelle ultime sette giornate. Con il Castelfidardo atteso da quattro trasferte (Notaresco, Forsempronese, Avezzano e Ancona) e tre partite in casa (L’Aquila, Roma City e Fermana).

La prima lontano dal Mancini sarà domenica a Notaresco, contro una squadra "che sta letteralmente volando", ha detto in settimana mister Marco Giuliodori. Che sabato mattina ha fatto svolgere l’ultimo allenamento di una settimana tipo, come se ieri si fosse giocato, con tanto di partitella in famiglia. I fidardensi riprenderanno a sudare domani per iniziare la settimana che porterà al ritorno in campionato. E Giuliodori domani avrà tutto il gruppo al completo (eccetto gli infortunati di lungo corso come Angeletti e Guella) perché hanno recuperato Baldini, Cotugno e Carano non al meglio nell’ultima partita contro la Recanatese. Con il Castelfidardo che nell’ultima giornata ha ripreso a muovere la classifica (nono posto, 34 punti) dopo due sconfitte di fila in quattro derby dove i biancoverdi sono riusciti a conquistare solo due punti: contro Samb e Recanatese, mentre sono arrivate due sconfitte contro Civitanovese e Atletico Ascoli.

Quello che scenderà a Notaresco (16° in classifica, 28 punti) sarà un Castelfidardo senza Nanapere, squalificato dal giudice sportivo per una giornata dopo l’espulsione nel primo tempo contro i giallorossi di Recanati. E così il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Braconi, a segno due volte nelle ultime giornate, arrivato a quota sette centri in campionato, vice capocannoniere della squadra proprio dietro Nanapere autore quest’ultimo di dieci gol. All’andata proprio Nanapere andò a segno contro il Notaresco, nel primo tempo, al pari di Baldini. Nella ripresa poi gli abruzzesi riaprirono la sfida con Braccia, ma non riuscirono a pareggiarla.

Ma quello che il Castelfidardo andrà ad affrontare fra sei giorni sarà un altro Notaresco. In panchina, dove ora a guidare i rossoblu c’è Massimo Silva, e in squadra dove sono arrivati vari giocatori tra i quali un certo Saveriano Infantino, dieci gol in stagione. L’ultimo proprio nell’ultimo turno di campionato sul campo di Roma City (vittoria del Notaresco 1-2, la prima rete di Forcini per la quarta vittoria di fila).