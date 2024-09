Castelfidardo, mercato chiuso. Ora il riscatto col Teramo

Una settimana tra campo, palestra e mercato per il Castelfidardo. Mercoledì è stato ufficializzato il centrocampista fanese Nicola Gambini, classe 1996, ex Vigor Senigallia. In queste ore dovrebbe arrivare l’ufficializzazione di un difensore, un altro ex vigorino che approda in biancoverde. E’ Giacomo Bucari, classe 2003, senigalliese ed ex Vigor Senigallia, terzino sinistro. Sia Gambini che Bucari potrebbero debuttare in maglia biancoverde domani, al Mancini, contro il Teramo.

Gambini può vantare numerose esperienze in D. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Vigor Senigallia con 37 presenze e una rete. In precedenza ha militato in Eccellenza con la Pergolese e ancora prima in D con San Teodoro, San Marino e Alma Juventus Fano. Nella stagione 2013-2014 anche una presenza in C con il Rimini. Adesso Gambini è approdato a Castelfidardo alla corte di mister Marco Giuliodori.

"Non è arrivato per sostituire nessuno (anche se finora sembra che non siano state troppo convincenti le prestazioni del croato Trebotic, ndr), ma solo per rinforzare la rosa - spiega Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Un giocatore importante, lo conosco molto bene. L’ho visto sia quando giocava con la Vigor che in precedenza, un ottimo giocatore, un ragazzo che ci potrà dare una grossa mano in questa stagione".

Al pari di Bucari, altro elemento di categoria, 21 anni, che andrà a infoltire il reparto difensivo, collega di reparto di un altro senigalliese, capitan Fabbri. Un giocatore utile in tutta la fase difensiva, buon colpitore di testa, polivalente, che può essere impiegato sulla fascia, ma per la fisicità che possiede può ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo, con due stagioni già di quarta serie alla spalle, sempre alla Vigor Senigallia. Nella prima annata, stagione 2022-2023, ha fatto registrare 21 presenze con la maglia rossoblu segnando anche un gol ad Ardea, contro la Nuova Florida. Nella seconda annata invece sei presenze.

Con questi due arrivi il mercato del Castelfidardo dovrebbe essere concluso, almeno per ora. Ora bisognerà amalgamare al meglio il gruppo, con i fidardensi che vorranno quanto prima iniziare a fare punti.

Domani potrebbe essere l’occasione giusta, contro il Teramo, in un altro scontro tra neopromosse, stavolta casalingo, dopo quello perso domenica a Isernia con un gol subito in pieno recupero. Domenica i biancorossi del Teramo hanno iniziato invece a muovere la classifica grazie al punto preso in casa contro il Roma City, in rimonta, grazie alla rete di Pietrantonio. Ieri intanto la squadra è tornata ad allenarsi al campo dopo aver lavorato giovedì in palestra vista la chiusura degli impianti sportivi dopo il maltempo che ha imperversato in questi giorni in tutta la provincia.