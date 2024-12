Castelfidardo, ok dal Consiglio per inserire la Selva nel Parco

Con i voti favorevoli della maggioranza, del Pd e di Solidarietà popolare, nell’ultimo Consiglio comunale Castelfidardo ha approvato la perimetrazione della Selva e del Monte San Pellegrino, atto preparatorio e di indirizzo per l’adesione della stessa al Parco del Conero. Nella presentazione dell’argomento e nel dibattito che ne è seguito sono emersi dubbi e perplessità, pur tuttavia i sostenitori dell’adesione al Parco hanno voluto evidenziare e sottolineare il valore della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio boschivo e storico e per il possibile sviluppo turistico.

"Pur rispettando queste motivazioni, ci sono apparse generiche e non sufficientemente fondate – commenta il gruppo Fare bene che ha votato contro -. Abbiamo fatto osservare che la Selva è già ampiamente tutelata e non appare corra pericoli particolari che l’adesione al Parco può evitare, peraltro lo stesso Ente Parco ci ha detto che di soldi non ce ne sono neppure per assumere il personale che sarebbe necessario. Abbiamo anche evidenziato il problema posto dalla discarica esistente dagli anni Settanta e mai indagata per le possibili conseguenze sul terreno e sulle falde acquifere".