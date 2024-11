Castelfidardo, opere pubbliche: è scontro sul programma

Il lavoro al cantiere della futura scuola media "Mazzini" di Castelfidardo, in via Montessori, procede spedito dopo il blocco. Tra le polemiche, il Mef ha da poco recepito la sentenza del Tar Marche che aveva accolto il ricorso del Comune in merito all’accesso ai fondi erogati per fronteggiare gli aumenti delle materie prime. Venerdì si riunirà il Consiglio comunale e tante sono le polemiche sulle opere pubbliche. "Il Dup è pieno di cose fatte, tuttavia manca la visione d’insieme, la strada che si intende percorrere. Nel documento sono previsti 150mila euro all’anno per la manutenzione delle strade – dice il consigliere Maurizio Scattolini di Fare bene -, nessuna programmazione sulla realizzazione di nuovi parcheggi, sulla manutenzione e rinnovo del parco del Monumento neppure il capannino del bar, non un cenno alla situazione precaria degli impianti sportivi. Quello che non manca sono invece i 17 milioni di euro di investimenti su scuola (solo lotto 2 delle "Mazzini"), palestra, asilo nido, nuova sede croce verde, con soldi dal Pnrr, oltre a 15 milioni per la sistemazione del fosso Vallato, non finanziati. Questa amministrazione tende ad arrivare in prossimità delle comunali con una serie di inaugurazioni rischiando un forte indebitamento".