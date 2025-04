C’è anche Fabriano tra i sentieri di carta della Comieco

C’è anche Fabriano tra i "Sentieri di carta" di Comieco, i sei percorsi alla scoperta dei luoghi simbolo della filiera cartaria italiana. Si tratta di itinerari inediti sulla via della carta nella guida del Consorzio nazionale recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici, a cura di Vivilitalia e presentata in occasione della quinta edizione della Paper Week, la manifestazione nazionale che promuove ogni anno le buone pratiche in materia di raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Un viaggio che coniuga cultura, tradizione, desiderio di rallentare, ma soprattutto voglia di scoprire tutto un settore industriale capace di fare scuola in Occidente, nella produzione del materiale forse più romantico di tutti. La carta è testimone della cultura italiana, il supporto materiale su cui si è costruita l’identità di un intero Paese.