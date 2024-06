"C’è insoddisfazione per la giunta Silvetti"

"Ci confermiamo primo partito del capoluogo di regione. Praticamente lo siamo anche di centri molto importanti in provincia dove è la destra a governare, penso a Falconara e Senigallia, oltre ovviamente ad Ancona". C’è soddisfazione tra i Dem e a confermarlo arrivano le parole di Susanna Dini, capogruppo in consiglio comunale ad Ancona e proprio sul risultato cittadino insiste: "Otteniamo circa 2.500 voti in più rispetto alle amministrative di un anno fa, riportando il Partito Democratico sopra il 30% – aggiunge la Dini – A testimonianza del buon lavoro svolto all’opposizione in questo anno di governo cittadino e la dimostrazione anche di una certa insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione comunale. L’astensione dal voto è comunque alta: si sono recati alle urne meno della metà degli elettori in città. Continueremo a lavorare per migliorare questo dato, costruendo un’alternativa, con una proposta politica seria e credibile".

Un passaggio anche sui risultati dei candidati Dem alle Europee: "Un ottimo risultato quello dei candidati marchigiani all’Europarlamento, nel nostro collegio. Complimenti a Matteo Ricci per l’eccellente risultato, che lo porterà a Bruxelles, e ad Alessia Morani e Michele Franchi in attesa dei risultati definitivi. Il PD è il secondo partito in Italia, il secondo della Circoscrizione Centro. È il secondo partito anche nelle Marche. Ancona e una bella eccezione, anche grazie al lavoro del gruppo consiliare. Sono sicura che il lavoro premierà anche in provincia e in regione", conclude Susanna Dini.

p.cu.