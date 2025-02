C’è la Civitanovese: in gioco la salvezza

Dai rossoblu della Samb a quelli della Civitanovese. Dalla capolista indiscussa del girone F di D a una neopromossa che - a differenza del Castelfidardo - sta faticando e non poco in questa stagione in quarta serie. La Civitanovese, allenata da neanche due mesi dal tecnico ex Osimana Stefano Senigagliesi - è invischiata in piena zona playout (15esimo posto con 22 punti).

"Sarà un’altra partita importante e la prepareremo al massimo" aveva detto domenica Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo. E’ vietato calare la concentrazione in casa Castelfidardo, perché in palio domenica al Mancini, tra Castelfidardo e Civitanovese, ci saranno importanti punti salvezza.

Giuliodori per l’occasione riavrà a disposizione Morganti dopo che il difensore ha scontato la giornata di squalifica. Disponibile anche Munari che si sta regolarmente allenando dopo i crampi che l’avevano costretto uscire anzitempo domenica a San Benedetto. Martedì alla ripresa il portiere era regolarmente al suo posto.

Questa settimana nessun provvedimento per il Castelfidardo dal giudice sportivo che ha fermato invece nella Samb per una giornata Battista. I biancoverdi però non si presenteranno al completo visto che saranno fuori sempre Fabbri (il difensore e capitano dei fidardensi sconterà la quarta e ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione nella partita interna contro il Chieti) e Osama (seconda delle tre giornate di stop dopo l’espulsione diretta dalla panchina nel match interno contro il Sora).

Assenze che sembrano non pesare in un Castello che domenica ha messo paura alla Samb sfiorando alla fine anche il colpaccio. Ora la parola salvezza in casa fidardense non fa più paura. Ormai da diverse giornate.

E se poi domenica dovesse arrivare bottino pieno dal match interno contro la Civitanovese… Intanto ieri è arrivata la comunicazione ufficiale alla società biancoverde del divieto di vendita per la partita di domenica contro la Civitanovese dei biglietti ai residenti della provincia di Macerata. Pertanto biglietteria e settore ospiti resteranno chiusi. Provvedimento che era già stato preso a ottobre nella partita di andata di campionato a Civitanova e a novembre per la sfida del Mancini di Coppa Italia dopo gli incidenti che si verificarono lo scorso anno fuori dallo stadio di Civitanova tra le due tifoserie.