C’è la stand up comedy di Daniele Fabbri con "Quando c’era lei"

Oggi il teatro Cortesi di Sirolo apre allo stand up comedy di Daniele Fabbri in "Quando c’era lei". L’attore e comico è molto conosciuto per i suoi spettacoli. Fabbri ha iniziato a cimentarsi nella comicità da solista nel 2005 con lo spettacolo "Tra il dire e il dire", monologo a metà tra cabaret e teatro che si rifaceva alla tradizione dell’avanspettacolo italiano, con monologhi, personaggi e imitazioni. Nel febbraio 2022 realizza un Ted talk dal titolo "Cosa ho imparato dal femminismo", in cui analizza il tema sulla base delle esperienze personali e professionali come comico, ed è stato tra gli autori di Comedy central. L’appuntamento è alle 21.30. Ingresso 7 euro, biglietti in vendita su Vivaticket.