"C’è sicuramente tanto rammarico. Ma abbiamo fatto una grande gara"

"E’ chiaro che c’è rammarico – spiega Massimo Gadda nel dopo gara – perché andati sul 2-0 speravamo in un risultato diverso. Ma abbiamo giocato una grande partita, buona anche quella del Chieti, in cui abbiamo subito due gol su calcio d’angolo e per un errore. Sennò sarebbe stato davvero difficile farci gol. Siamo tutti rammaricati, il Chieti è una squadra forte, con giocatori importanti, conta anche la partita dell’avversario. Ma è una giornata positiva, comunque, è quella di domenica scorsa (con la Fermana, ndr) che non doveva succedere. Era importante non perdere, non avevamo mai pareggiato fuori casa ed è successo in quest’occasione. Se c’è una squadra che si deve rammaricare siamo noi, ma dobbiamo andare oltre al risultato e guardare avanti".

Poi Gadda si sofferma sulle scelte effettuate: "Abbiamo centrocampisti come Useini e Alluci, dunque uno come Belcastro che gioca tra le linee è importante, Battistini e Varriale sono ancora un po’ indietro come condizione, Battistini però quando è entrato ha lottato. Ho tolto Belcastro e Martiniello perché avevano dato tutto. Il 2-2 avversario poteva essere una mazzata, invece la squadra ha reagito bene e ha provato anche a trovare il terzo gol".

Sulla sostituzione forzata di Marino: "Stava facendo bene, molto applicato, però poi anche Bugari, al di là dell’infortunio su cui abbiamo preso gol, ha fatto una buonissima partita. Alla fine è un bicchiere mezzo vuoto, ma per il rammarico, perché dispiace dopo il 2-0 iniziale, ma dobbiamo andare oltre al risultato".

Dopo la partita anche il commento del presidente Antonio Recchi, che prima s’è soffermato a commentare la trattativa in corso per una futura sponsorizzazione e poi la partita: "Con la Teamsystem abbiamo avuto un incontro positivo. Ma teniamo basso il profilo, dobbiamo costruire il futuro e questo è uno dei passi. Siamo una società molto solida ma ci guardiamo intorno. Non abbiamo nessun debito, nessuno stipendio non pagato, nessuna scadenza lasciata indietro. E anche in campo avete visto il valore di questa squadra".

Poi la partita e l’amarezza per il pareggio: "C’è tanto rammarico, abbiamo perso per due episodi. Ho contestato in maniera educata all’arbitro alcune cose, tre minuti di recupero nel primo tempo non si possono vedere. E poi sul gol di Codromaz mi ha detto che ha fatto fallo lo stesso giocatore. Non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ma per due episodi, e perché davanti avevamo il Chieti". Domenica prossima con la Vigor giornata biancorossa.