La serie B torna all’antico. Riecco un derby in provincia

In attesa della ratifica Fip dell’accordo tra Roseto 20.20 e Pallacanestro Jesi, già ufficializzato da entrambe le società, operazione che porterà a sette le squadre marchigiane nel prossimo torneo di serie B Interregionale, inizia a muoversi il mercato delle altre in vista della stagione 2025-26. La quarta serie nazionale avrà dunque ancora molti derby: nel nuovo girone a 16 squadre (si torna all’antico dopo i gruppi da 12 degli ultimi due anni) ancora da definire, le marchigiane saranno infatti tutte assieme, rappresentando tre delle cinque province. Tornerà un derby anconetano, quello tra la Goldengas Senigallia e la novità Pallacanestro Jesi, non ci sarà più quello pesarese, essendo rimasto solo il Bramante dopo la promozione del Loreto Pesaro in B Nazionale (a cui però dovrebbe rinunciare).

Quindi, ben quattro maceratesi: Matelica, Recanati, Porto Recanati e Civitanova, tutte già presenti lo scorso anno. Chi ha già ufficializzato movimenti è proprio il Civitanova: la Virtus ha confermato il coach Massimiliano Domizioli, il suo vice Giorgio Brachetti e il preparatore Lorenzo Basso e punterà su un roster giovane e atletico come lo scorso anno. Punterà a mantenere il suo forte senso identitario il Bramante, squadra da sempre molto pesarese: nei giorni scorsi la società ha festeggiato il primo campionato vinto a livello giovanile, la Coppa regionale Marche under 17. Sempre a livello giovanile, l’Attila Porto Recanati è pronta ad ospitare il quinto memorial riservato ad Esordienti, Under 13 e Under 14, in ricordo di Attilio "Attila" Pierini, l’indimenticato ex giocatore scomparso in un incidente stradale e il cui soprannome dà il nome al club.

Potrebbe cambiare molto Matelica, deluso dalla mancata promozione, mentre Recanati ha confermato il preparatore atletico Andriy Kasperskyy. Detto di Jesi, che comunque pur alla prima partecipazione in categoria dopo l’accordo con Roseto allestirà un quintetto competitivo, rimane la Goldengas: da Senigallia fino a ora le uniche ufficializzazioni sono in uscita, ma riguardano il solo settore giovanile (chiuso il rapporto con il responsabile del minibasket Andrea Pancaldi, e con gli istuttori, sempre delle giovanili, Luca Candelaresi e Riccardo Baldini) mentre sul fronte prima squadra nulla è stato comunicato. Tuttavia, coach Gian Marco Petitto rimarrà e la squadra costruita ricalcherà progettualmente quella dello scorso anno cioè diversi giovani, impronta locale e budget ed ambizioni contenute. Sarà tuttavia una squadra diversa negli interpreti: difficile rivedere i fratelli Sablich, il pivot Venga e pure capitan Giacomini, che per la necessità di conciliare sport e lavoro, potrebbe andare altrove e scendere in C.

Andrea Pongetti